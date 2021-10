Promozione Campania, Girone C - Pareggio e zero reti tra Quartograd e Sant'Anastasia

Nonostante lo 0-0, le due formazioni si confermano tra le più in salute e salgono entrambe in cima alla classifica del Girone C

È una sfida già spartiacque. Allo Stadio Chiovato di Bacoli si affrontano Quartograd e Sant'Anastasia. Undici in salute e reduci da due vittorie in altrettante gare disputate in questa prima parte di campionato. Il Girone C di Promozione Campania, dunque, mette in risalto il testa a testa tra gli uomini di Longobardi e la brigata di Ulivi.

Compagini ambiziose e con progetti importanti. Tuttavia, sul manto erboso matura uno 0-0. Poche emozioni, i capovolgimenti di fronte non mancano e le insidie dalle parti dei portieri si registrano in maniera alterna. Nessuno riesce a piazzare il guizzo vincente, lo spunto valido per i tre punti utili non arriva. E, dunque, non c'è nessuna vincitrice alla fine della gara. Reti bianche nella terza giornata della competizione e una vetta della graduatoria condivisa tra le due e l'Oratorio Don Guanella Scampia.

Primo pari stagionale per il Quartograd che si proietta già al test in esterna contro la Vis Frattaminorese nel prossimo turno del torneo. Sorride a metà anche il Sant'Anastasia che guarda al futuro e all'impegno casalingo con l'altra capolista, vittoriosa con il Montecalcio tra le mura amiche.