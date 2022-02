Promozione Campania - Il punto sul Girone C: Quartograd e Sant'Anastasia rallentate da Lacco Ameno e Procida. Pari ad occhiali tra Vis Frattaminorese e Montecalcio

Tre anticipi di giornata nel sabato dedicato alla Promozione. Il Girone C, giunto al ventesimo turno della competizione, ha riservato in agenda incontri interessanti. La capolista Quartograd ha fatto visita al Lacco Ameno, la Vis Frattaminorese ha ospitato il Montecalcio tra le mura amiche. Trasferta per il Sant'Anastasia sul campo dell'Isola di Procida, intenzionato ad ottenere un risultato positivo per rialzarsi dalla complicata situazione di classifica.

Mezzo passo falso per i flegrei di Longobardi che impattano sulla formazione isolana. Al Patalano arriva il secondo pareggio stagionale per gli amaranto-azzurri che rischiano di essere superati in graduatoria dallo Sporting Club Ercolanese, di scena domani mattina contro l'Oratorio Don Guanella Scampia. Partita giocata a viso aperto, ma il primo tempo va in archivio sul risultato di 0-0. Nella ripresa si scatenano entrambe le compagini. A sbloccare la contesa è l'autogol di Riccio al 64', risponde Sorrentino che fissa il pareggio al 73'. Da segnalare l'espulsione di Verde al 77' e il calcio di rigore sbagliato da Mario Polverino, provvidenziale Di Meglio a disinnescare la conclusione.

Si dividono la posta in palio Vis e Montecalcio. Non si sblocca la sfida disputata allo Stadio Don Carmine di Frattaminore. Buon punto per gli ospiti che non si avvicinano alla zona nobile, ma tengono a distanza la fascia calda della graduatoria. Tuttavia, Della Monaco e compagni rischiano il sorpasso del Terzigno, impegnato in casa contro la Virtus Afragola nell'ultimo posticipo del turno in agenda. Risultato tutt'altro che soddisfacente per i gialloblù che salgono a quota 37 punti e restano in piena griglia playoff: eppure, il Rione Terra, a una lunghezza di distanza, potrebbe prendersi la quarta piazza dopo il match da giocare domani sul rettangolo verde del San Francesco.

Sorride l'Isola di Procida per il punto strappato al Sant'Anastasia che può recriminare per il mancato successo. Partenza importante per i padroni di casa che vanno in vantaggio con Scotto Di Monaco che insacca dopo un preciso traversone di Costagliola. Provvidenziale Capodanno, autore di diverse parate che hanno sventato le offensive degli avversari. L'estremo difensore non può nulla sulla rete di Brancaccio, abile a sfruttare anche le condizioni non perfette del campo. Termina con un pareggio la sfida andata in scena allo Stadio Mario Spinetti.