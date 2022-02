Promozione Campania - Il punto sul Girone C: dominio Quartograd sul San Francesco, ok il Terzigno in esterna con la Puteolana 1909

Si è conclusa la diciottesima giornata del campionato di Promozione. Tanti risultati interessanti sono maturati nel weekend per quanto concerne il Girone C campano. Il successo in esterna del Montecalcio sull'Isola di Procida, l'hurrà dell'Oratorio Don Guanella Scampia contro la Vis Frattaminorese in trasferta nel big-match. Pareggio pirotecnico tra Lacco Ameno e Virtus Afragola, sorride altresì il Rione Terra sul manto verde del Sant'Anastasia. Bene anche lo Sporting Club Ercolanese, dominante al Solaro col Città di Casoria.

Non solo i risultati appena elencati, ma c'è da menzionare lo straordinario bottino pieno conquistato dalla capolista Quartograd. La formazione amaranto-azzurra non ha nessuna intenzione di fermarsi e allo Stadio Comunale di Lusciano annienta lettaralmente il San Francesco. Manita tonda per i ragazzi di Longobardi che calano il pokerissimo ai gialloblù, sempre più giù in graduatoria. A sbloccare la sfida ci pensa capitan Angieri, poi il pallonetto di Emanuele Polverino permette ai flegrei di mettersi in una situazione più agevole. La punizione perfetta di Capuano vale il tris, il sinistro preciso di Guitto il poker. Nella ripresa c'è spazio anche per Imbriani che chiude la gara con lo 0-5 definitivo. Quarantanove punti per il Quartograd, appena sei per il San Francesco. Il prossimo appuntamento riserverà l'appuntamento esterno per i gialloblù al Landieri di Scampia, mentre gli amaranto-azzurri ospiteranno lo Sporting Club Ercolanese in un testa a testa quasi decisivo per le sorti della vetta.

Maiuscola è la prestazione del Terzigno che, archiviato il successo col Lacco Ameno, sbanca il rettangolo da gioco della Puteolana 1909. In terra flegrea si disputa una sfida tutt'altro che scontata: i rossoneri vogliono tirarsi fuori dalla zona calda e puntano a una posizione più tranquilla, i granata hanno l'ambizione di confermare la straordinaria vittoria contro l'Isola di Procida e agganciare la Virtus Afragola a quota diciassette. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida si abbatte il ciclone Castiello che sigla una doppietta, consegna l'hurrà all'inglese al Terzigno e consente alla brigata di Califano di raccogliere una posta in palio preziosa in chiave salvezza. I rossoneri, nella prossima giornata, accoglieranno l'Isola di Procida, la Puteolana 1909 avrà lo scontro diretto con la Virtus Afragola.