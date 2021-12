Promozione Campania/Girone C - Il derby flegreo va al Quartograd: Rione Terra ko

Il Quartograd si prende la scena allo Stadio Chiovato di Bacoli, il derby flegreo va alla squadra di Vincenzo Longobardi che spazza via il Rione Terra. Nulla da fare per la truppa allenata da Gennaro Monaco che deve chiudere lo straordinario dicembre con una sconfitta. Gli amaranto-azzurri, dopo la vittoria all'andata, si ripetono altresì nel corso della prima giornata della fase di ritorno del Girone C di Promozione. Poker per gli ospiti che replicano quanto fatto al debutto stagionale e si dimostrano la squadra da battere nella competizione. Il match si sblocca con Esposito, il raddoppio porta la firma di Manzo. Ad inizio ripresa è capitan Angieri a siglare il tris e Bruno capitalizza l'ultimo affondo. A rendere meno pesante il passivo è bomber Marasco per gli azzurri che vanno in rete e aggiornano soltanto le statistiche. Il Quartograd, con una gara ancora da recuperare, tiene a distanza lo Sporting Club Ercolanese. Il Rione Terra è agganciata dall'Oratorio Don Guanella Scampia a quota 28 punti. Il prossimo turno riserverà il confronto diretto con i guanelliani per i ragazzi di Monaco mentre gli amaranto-azzurri di Longobardi saranno di scena tra le mura amiche contro la Montecalcio.