Promozione Campania, Girone C - Quartograd-Rione Terra 4-0: poker rossoblù, le assenze pesano per gli ospiti

Prima giornata del campionato di Promozione, nel Girone C c'è il match dello Stadio Simpatia di Pianura tra il Quartograd e il Rione Terra. Esordio col poker per i rossoblù di Longobardi che regolano la pratica avversaria, nulla da fare per i ragazzi di Acampora che incappano in una dura disfatta.

Il primo affondo della partita è di Manzo - protagonista di giornata con tre assist - col mancino da calcio di punizione: la traiettoria impatta con la traversa e ritorna in campo. Sulla ribattuta si fionda Antonio Parisi che deposita in rete. Il direttore di gara ferma i festeggiamenti per posizione irregolare. Le sensazioni iniziali si tramutano in realtà e alla mezz'ora D'Ascia pesca dal cilindro una realizzazione pazzesca. Sinistro chirurgico e sfera all'incrocio per il vantaggio casalingo. Gli ospiti accusano e il Quartograd raddoppia con Antonio Parisi che in spaccata, su assistenza di Manzo, timbra il cartellino.

Secondo tempo ancora di stampo rossoblù, al 51' Manzo va vicino al terzo gol con un mancino da calcio piazzato che sfiora di poco il palo. Il team locale mantiene il pallino di gioco, i puteolani cercano di ingranare: tuttavia, le assenze pesano sulla prestazione e, in seguito, sul risultato definitivo. Al 79' c'è il tris con Emanuele Polverino: imbucata di Manzo, dribbling e pallone alle spalle di Granata. A otto minuti dalla fine, arriva anche il poker con Mario Polverino su lancio di uno strepitoso Manzo. Controllo e destro piazzato per il 4-0.

Vittoria roboante del Quartograd che debutta a meraviglia nel fortino del Simpatia e si proietta con l'intera posta in palio all'incontro col Montecalcio. Passo falso per il Rione Terra che attende l'Oratorio Don Guanella Scampia al secondo turno della competizione.

Il tabellino

Quartograd: Del Giudice G., Parisi A., D'Ascia, Bruno (46' D'Ausilio), Angieri, Ursomanno (71' Di Costanzo), Torino (58' Del Giudice D.), Manzo, Polverino M., Polverino E., Parisi M. (75' Di Falco). A disposizione: Gaveglia, Polverino S., Di Costanzo M., Nacci. Allenatore: Longobardi

Rione Terra: Granata, Parisi G., Del Giudice M., Vitagliano, Ranieri, Iervolino, Di Costanzo F. (61' Scherillo), Asaho (75' Gallo), Colesanti, Corace (61' Marasco), Carandente. A disposizione: De Bellis, Regio, Russo, Trincone, Silvestre, Granata. Allenatore: Acampora

Marcatori: 33' D'Ascia (Q), 43' Parisi A. (Q), 79' Polverino E. (Q), 82' Polverino M. (Q)

Ammoniti: Bruno, Parisi G., Iervolino, D'Ascia, Marasco, Colesanti, Gallo, Polverino M.