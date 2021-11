Promozione Campania/Girone C - Il derby flegreo va al Quartograd: Imbriani condanna la Puteolana 1909

Avvincente e coinvolgente, il Girone C di Promozione entra nella fase clou. L'ottavo turno del campionato mette in risalto il testa a testa tra Puteolana 1909 e Quartograd. Derby flegreo conquistato dalla formazione amaranto-azzurra che supera di misura i granata allo Stadio Vezzuto Marasco e rafforza la leadership in classifica. Un successo minimo per gli uomini di Longobardi che cambiano la marcia e si portano a più quattro sullo Sporting Club Ercolanese, atteso dalla sfida col Rione Terra domani, e sulla Vis Frattaminorese, vittoriosa contro il Sant'Anastasia. I ragazzi di Esposito restano a sette lunghezze, in condominio con l'Isola di Procida, e rischiano di essere sorpassati dal Città di Casoria. Sul territorio isolano basta la firma di Gennaro Imbriani, ancora in rete: tre punti in cascina per gli ospiti che travolgono il team locale a domicilio e rinsaldano il primato. Il Quartograd, messo in archivio il settimo successo e l'ottavo risultato utile consecutivo, ospiterà il Terzigno tra le mura amiche nel prossimo test di campionato. La Puteolana 1909 sarà chiamata al riscatto sul campo dell'Oratorio Don Guanella Scampia.