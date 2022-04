Promozione Campania/Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia riscrive la storia: pari col Quartograd e playoff acciuffati

Un traguardo storico e meritato. L'importante cavalcata stagionale dell'Oratorio Don Guanella Scampia si conclude con l'accesso ai playoff: una meta storica per i biancoblù guidati da mister Fabio Esposito. I guanelliani, nell'ultima giornata riservata al campionato di Promozione, strappano un pareggio dal sapore di impresa sul campo del Quartograd. Gli uomini di Vincenzo Longobardi sprecano una clamorosa opportunità allo Stadio Simpatia di Pianura e mancano l'accesso alle fasi finali degli spareggi. I flegrei, infatti, tengono tutto aperto nel Girone C pur chiudendo l'annata alle spalle della capolista Ercolanese. E a congratularsi per l'ottima prova di Buonaurio e soci è anche il Rione Terra che si guadagna un pass per i playoff: il prossimo appuntamento sarà proprio al Chiovato tra le due formazioni.

Tra i protagonisti di giornata c'è, senza ombra di dubbio, l'estremo difensore Antonio Monteleone. Un rigore parato, una serie di miracoli e tanto altro: le mani del portiere regalano l'obiettivo ai biancoblù. Il capitano Pellecchia, dal canto suo, è intervenuto ai microfoni del club al termine della partita: "Potevamo accedere prima, sappiamo i nostri errori. Abbiamo affrontato una grande squadra, il Quartograd è una squadra cinica e di gioco. Abbiamo fatto la nostra grande partita e abbiamo portato a casa un risultato importante. Rione Terra? Mi aspetto un match come oggi, sono molto organizzati. Con loro abbiamo pareggiato due volte, ci aspetta una finale anticipata. Andremo lì con mentalità e voglia di vincere. Le lacrime a fine partita? Il Don Guanella merita un traguardo così dopo anni di sacrificio e organizzazione. La società non ci ha fatto mai mancare nulla, è stato un anno perfetto. Complimenti a tutti. Monteleone? Ci ha tenuto a galla. Dedico questa qualificazione alla mia famiglia".