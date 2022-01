Promozione Campania/Girone C - Il derby flegreo va al Quartograd: 2-1 alla Montecalcio

Prosegue senza intoppi il percorso (quasi) netto del Quartograd di Vincenzo Longobardi. Il quindicesimo turno del Girone C di Promozione riserva il match contro la Montecalcio. Il derby di carattere flegreo è conquistato dagli amaranto-azzurri che inanellano il quattordicesimo successo in campionato. Un passo falso che non ridimensiona gli azzurri che, d'altra parte, devono guardarsi le spalle e non compromettere una situazione apparentemente tranquilla.

Allo Stadio Simpatia di Pianura non mancano le emozioni. Partita equilibrata, decisa dalle giocate corali e dal cinismo in area di rigore. Il risultato si sblocca in favore dei padroni di casa con Esposito, gli ospiti non si arrendono e riescono ad agganciare il pareggio al 61' con Duca. Gli uomini di Ivan Faustinho Canè subiscono il colpo di testa di Del Giudice che fa esplodere il Simpatia e regala tre punti che rafforzano la leadership dei ragazzi di Longobardi.

Il prossimo turno vedrà la Montecalcio ospitare l'Oratorio Don Guanella Scampia, per il Quartograd ci sarà la delicata trasferta sul campo del Sant'Anastasia.