Promozione Campania/Girone C - Quartograd egemone con l'Isola di Procida. Il Terzigno impatta sul Montecalcio, pari tra Lacco Ameno e Vis Frattaminorese

Il dodicesimo turno del Girone C di Promozione va in archivio. Oltre agli anticipi di ieri e al largo successo dell'Oratorio Don Guanella Scampia sul Città di Casoria, si sono disputate altre tre partite di campionato. Il Quartograd ha ospitato l'Isola di Procida allo Stadio Simpatia. Il Terzigno ha accolto il Montecalcio, la Vis Frattaminorese ha fatto visita al Lacco Ameno.

Dominio schiacciante per i ragazzi di Longobardi che si affermano sugli isolani senza particolari patemi. Manita amaranto-azzurra in quel di Pianura su un rettangolo verde in condizioni non ottimali a causa del maltempo. Manzo è tra i più vivaci e sugli scudi, prima sblocca il match e poi firma il tris. La doppietta è intervallata dalla fiammata di Mario Polverino. Rizzo e Imbriani chiudono i conti nella ripresa. Per i biancorossi il gol della bandiera nelle parte finale della sfida per rendere meno amara la sconfitta.

Pareggio pirotecnico tra i rossoneri e gli isolani. La doppietta di Nunziata e la rete di Castiello trovano le repliche di Dello Monaco, Duca e Pisano. I ragazzi di Califano e i biancazzurri, divisi da una sola lunghezza in classifica, restano agganciati nella zona centrale della classifica. Rallentano i gialloblù contro gli ischitani: botta e risposta, Riccio e una sfortunata autorete fissano l'1-1. La Vis chiude in nove uomini per le espulsioni di Ciocia e Tinto.