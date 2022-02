Promozione Campania/Girone C - Blitz dell'Ercolanese, battuto il Quartograd: granata a -1 dalla capolista

La gara più importante della stagione. Riflettori puntati sullo Stadio Simpatia di Pianura: il diciannovesimo turno del Girone C di Promozione mette in risalto il big match tra Quartograd e Sporting Club Ercolanese. Flegrei primi in classifica, vesuviani inseguitori: la distanza in graduatoria è di quattro lunghezze.

A vincere è la squadra di Ignudi con una prestazione superba di Michele Mosca, autore di una doppietta. Un successo che consente ai granata di accorciare e mettersi a -1 a sette giornate dalla fine. La cronaca si apre con l'interruzione della gara per lancio di fumogeni in campo al 7'. Primo tempo con poche emozioni: all'11' punizione di Ioio deviata in corner. Lo stesso Ioio è protagonista poco dopo con un passaggio per Mosca che non inquadra lo specchio. Per gli amaranto-azzurri spicca una chance per Esposito alla mezz'ora: il calciatore manca l'impatto con la sfera davanti a Uliano. Nella ripresa si sblocca la contesa. Al 53', su suggerimento di Cefariello, Mosca con un rasoterra firma il vantaggio e timbra il gol numero 19 in campionato diventando il migliore marcatore dell’Ercolanese in Promozione. Al 68' Imbriani ci prova con un diagonale, la palla attraversa l'area e termina sul fondo. All’86’ padroni di casa in dieci per la seconda ammonizione per D’Ascia, nel finale Mosca trova il raddoppio con un destro preciso.

Il tabellino

Quartograd: Del Giudice G., Buono ‘03 (56’ Di Costanzo), D’Ascia, Guitto (66’ Rizzo), Angieri, Ursomanno, Imbriani, Ventre (4’ Del Giudice Daniele; 76’ Capuano), Manzo, Polverino Mario (53’ Parisi Marco ‘02), Esposito ‘01. A disposizione: Broscritto V. ‘03, Napolitano ‘03, Di Falco ‘03, Capuano, Polverino Emanuele. Allenatore: Longobardi

S.C. Ercolanese: Uliano, Gargiulo, Amoriello ‘03 (71’ Di Meo ‘01), Caccia, Carbonaro, Tufano, Ioio (80’ Campese) Borrelli Paolo, Mosca, Di Micco Davide (59’ Sannino) Cefariello ‘02 (59’ Di Micco Daniele ‘03). A disposizione: Buonanno ‘02, Di Dato, Formsiano ‘02, Pezzella, Battilo ‘03. Allenatore: Ignudi

Arbitro: Francesco Matrone di Torre del Greco

Assistenti: Dario Benvenuto di Nocera Inferiore - Roberto Infante di Castellammare di Stabia

Marcatori: 53’, 90’ Mosca (E)

Ammoniti: Caccia, Mosca, Carbonaro, Gargiulo (E), Polverino Mario, Angieri, Buono, Ursomanno, D’Ascia, Longobardi dalla panchina (Q)

Espulso: all’86’ D’Ascia (Q) per somma di ammonizione