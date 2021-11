Promozione Campania/Girone C - Quartograd e Città di Casoria non scendono in campo: partita rinviata dopo 45'

È un weekend calcistico condizionato dalle previsioni atmosferiche. Alla mancata disputa delle gare per le squadre isolane è seguito lo stop forzato altresì per Quartograd e Città di Casoria. Le due squadre, regolarmente impegnate nella sfida valida per l'undicesimo turno del Girone C di Promozione, non hanno potuto calcare il rettangolo verde dello Stadio Simpatia di Pianura. A frenare il confronto è stata l'impraticabilità del manto erboso che ha costretto il direttore di gara a rinviare a data da destinarsi.

Così gli amaranto-azzurri sui social dopo 45' di attesa: "Triplice fischio al Simpatia, rinviata la gara tra Quartograd e Città di Casoria a causa dell'impraticabilità del campo. Dopo 45' di attesa, il direttore di gara non ha potuto far altro che sancire la fine del match. In attesa di conoscere la data del recupero, testa alla prossima partita contro il Procida". Non è mancata la nota del club viola: "Quartograd e Casoria, in programma quest'oggi al Simpatia di Pianura, è stata rinviata a causa dell'impraticabilità del campo. Dopo 45 minuti di attesa, il direttore di gara non ha potuto far altro che fischiare tre volte e mandare tutti a casa".

Dunque, salta l'undicesimo turno in programma per le due formazioni. Il Quartograd si proietta al prossimo appuntamento contro l'Isola di Procida, per il Città di Casoria ci sarà l'incontro interno con l'Oratorio Don Guanella Scampia.