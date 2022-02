Promozione Campania - Il punto sul Girone C: vince il Quartograd, ok anche Città di Casoria e Puteolana 1909

Il poker del Terzigno al Lacco Ameno, la vittoria larga dello Sporting Club Ercolanese sulla Virtus Afragola. Il successo in extremis dell'Oratorio Don Guanella Scampia contro il Sant'Anastasia e il pareggio pirotecnico nel derby flegreo tra Rione Terra e Montecalcio. E non solo questo. La diciassettesima giornata del Girone C di Promozione va in archivio con altre tre partite disputate.

L'incontro tra Quartograd e Vis Frattaminorese termina 3-2. Gli amaranto-azzurri vincono la contesa contro i gialloblù: in quindici minuti Esposito fa esplodere il Simpatia con una doppietta, nella ripresa Imbriani chiude i giochi con un calcio di rigore ben eseguito e conquistato poco prima da Polverino. Le reti degli ospiti servono per aggiornare le statistiche e nulla più, i padroni di casa rinforzano il primato in classifica.

Doppio squillo del Città di Casoria che batte il San Francesco. La doppietta di Sarr fa rilanciare i viola in classifica, mentre i gialloblù restano all'ultimo posto. Sorride anche la Puteolana 1909 che fa suo il confronto diretto con l'Isola di Procida: il poker dei granata abbatte la formazione biancorossa.