Promozione Campania/Girone C - Il Quartograd schianta il Città di Casoria nel recupero

Si è disputato regolarmente il match di recupero tra Quartograd e Città di Casoria. Due squadre agli opposti della classifica del Girone C di Promozione. I padroni di casa sono padroni della graduatoria e hanno intenzione di agguantare un risultato positivo per staccare ulteriormente l'Ercolanese in classifica. La compagine viola, seppur il programma riservi una sfida proibitiva, sono chiamati a conquistare un risultato utile. Il posticipo dell'undicesimo turno va in scena allo Stadio Simpatia di Pianura e premia ancora la squadra di mister Longobardi che si afferma con un netto tris sugli avversari. Ritorno alla rete in campionato per Capuano. Manzo e Rizzo definiscono il punteggio finale. Altra importantissima vittoria che rilancia il Quartograd in cima e a quota 40, allungando di sette lunghezze sui vesuviani. Il Città di Casoria resta a 8 punti e al terzultimo posto: decima sconfitta nella competizione per gli ospiti.