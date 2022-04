Promozione Campania/Girone C - Vittorie inutili per Puteolana e Virtus Afragola: entrambe si affronteranno al playout

È andata in archivio la stagione regolare del Girone C di Promozione. In attesa della passerella odierna della capolista Ercolanese nel match interno con l'Isola di Procida, il weekend calcistico ha riservato altri risultati da menzionare. Le imprese di Rione Terra e Oratorio Don Guanella Scampia (entrambe hanno agguantato i playoff di categoria) hanno fatto passare in secondo piano ciò che è accaduto tra Puteolana-Vis Frattaminorese e Virtus Afragola-Montecalcio.

Il destino nella zona bassa era già scritto con le retrocessioni di San Francesco, Lacco Ameno e Casoria. I granata si sono imposti all'inglese nella gara contro il team di Frattaminore: a decidere la contesa è stata la doppietta di Franco. I giallazzurri hanno superato i costieri con una prova di forza importante e un tris al triplice fischio. Altobelli ha sbloccato il parziale per i padroni di casa, il solito Di Matteo ha pareggiato con un calcio di rigore ad avvio ripresa. Nella parte centrale del secondo tempo, Altobelli ha raddoppiato e Duca ha fissato il 2-2. A nove dal termine, Arigò ha regalato il successo ai suoi. Le vittorie di Puteolana e Virtus Afragola servono a poco: entrambe si affronteranno nel prossimo playout per evitare la retrocessione in Prima Categoria.