Promozione Campania/Girone C - Montecalcio vittoriosa in rimonta: piegata la Puteolana 1909 nel derby flegreo

Gli obiettivi di classifica e non solo. Il ventiquattresimo turno del Girone C di Promozione riserva il derby tra la Puteolana 1909 e la Montecalcio. Un testa a testa flegreo in scena allo Stadio Chiovato di Baia. I granata cercano punti per un miglior piazzamento in zona playout, la squadra di Cané vuole archiviare il discorso salvezza e viversi il finale in totale spensieratezza.

Un primo tempo di grande equilibrio e che premia la determinazione della squadra di casa. Più in difficoltà gli ospiti che faticano a trovare trame da gioco interessanti in chiave offensiva. I locali sfruttano il momento non semplice degli avversari e si portano in vantaggio al 21' con Franco che si fa trovare pronto all'appuntamento con la rete. Un timbro che scuote la Montecalcio, ma la Puteolana gestisce e non rischia: al termine del primo tempo persiste il vantaggio minimo.

Ad avvio ripresa, trascorrono pochi minuti e Pisano manca un calcio di rigore. Al 51' il pareggio si materializza con Migliaccio, protagonista di giornata. La formazione di Cané insiste e completa la rimonta qualche giro di lancette più tardi con Di Matteo che realizza il calcio di rigore. Nei minuti finali, Migliaccio inserisce ancora il suo nome nel tabellino dei marcatori col tris che chiude l'incontro. Al triplice fischio è 1-3 allo Stadio Chiovato, è festa grande per gli azzurri.

Nella prossima giornata, valida per la venticinquesima e penultima gara della competizione, la Montecalcio sarà impegnata in casa contro il Terzigno mentre la Puteolana andrà a far visita al Sant'Anastasia.