Promozione Campania, Girone C - La Puteolana si afferma sul Lacco Ameno: il 2-1 matura nella ripresa

Una vittoria preziosa e che riscatta la sconfitta alla seconda giornata. La Puteolana c'è, è viva e pensa in grande. Il match allo Stadio Vezzuto Marasco di Monte di Procida, i granata superano l'ostacolo Lacco Ameno e dimenticano il ko subito contro lo Sporting Club Ercolanese. Ancora una disfatta, dopo quella dell'esordio, per i rossoneri che non danno continuità al buon punto conquistato alla seconda giornata contro l'Isola di Procida.

Il match è bloccato nelle fasi iniziali, non ci sono occasioni che si concretizzano e il primo tempo non regala particolari sussulti in area di rigore. A strappare l'equilibrio è il lampo di Navarra dopo un quarto d'ora della ripresa: rete all'ora di gioco e granata avanti nel punteggio. I rossoneri, dal canto loro, non restano a guardare. Le sortite, però, non ottengono effetto e, al contrario, arriva il raddoppio di Idigbogu al 75'. Soltanto a dieci dal termine, gli uomini di D'Ambra rientrano in partita con il gol di Trani che vale il 2-1 definitivo.

La Puteolana vince e conquista tre punti importanti in classifica, il prossimo turno riserverà il confronto con l'Isola di Procida. Una sconfitta per il Lacco Ameno, con un solo punto all'attivo in campionato: alla quarta giornata c'è il match tutto rossonero con il Terzigno.