Promozione Campania/Girone C - Successi per Puteolana 1909 e Terzigno, ko Città di Casoria e Virtus Afragola

Due vittorie casalinghe nelle restanti sfide del Girone C di Promozione. Nella domenica dedicata al calcio dilettantistico, la competizione non ha riservato soltanto il cambio in vetta dopo la vittoria dell'Ercolanese e il doppio lampo in esterna del Rione Terra. Altre due partite si sono giocate nel programma odierno: il Terzigno accoglie la Virtus Afragola e la Puteolana 1909 ospita il Città di Casoria.

Allo Stadio Comunale di Brusciano, la formazione rossonera supera la compagine giallazzurra. Il risultato si sblocca già nel primo tempo col guizzo del solito Castiello che porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa, l'autore della prima rete raddoppia con una giocata risultata vincente. Tocca poi a Perna, con una grande realizzazione, a chiudere definitivamente i conti e regalare il successo alla brigata di Califano. Gli ospiti accorciano nel parziale, ma il timbro serve solo per rendere meno amara la giornata e meno pesante il passivo.

Hurrà di misura per la Puteolana 1909 nello scontro diretto col Città di Casoria. Una vittoria utile in chiave salvezza per i flegrei che scalano la classifica e agganciano la Virtus Afragola a quota 18 punti in classifica, resta a 14 lunghezze la truppa viola che non riesce ad offrire continuità alla straordinaria prova offerta contro il Lacco Ameno nel turno precedente di campionato. Passo falso, dunque, per gli ospiti mentre i locali si rilanciano.

Il prossimo appuntamento del Girone C di Promozione riserverà l'incontro Città di Casoria-Terzigno. La Virtus sarà attesa dal test interno col Procida, mentre la Puteolana affronterà il derby flegreo col Quartograd.