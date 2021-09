Promozione Campania, Girone C - Puteolana 1909-San Francesco 0-0: poche emozioni all'esordio al Vezzuto

Una partita che non regala emozioni. Novanta minuti di grande staticità nel risultato e nelle prestazioni in campo. Il debutto in campionato per Puteolana 1909 e San Francesco Soccer non va oltre il pareggio a reti bianche. Uno 0-0 privo di emozioni e di spunti in fase offensiva. La forma fisica non è delle migliori, la lucidità dei reparti avanzati è scarsa. E, di conseguenza, matura una sfida senza particolari sussulti.

Per i granata e i gialloblù è un esordio a porte inviolate. Un punto per le due squadre che devono ripartire necessariamente dal prossimo appuntamento. Per la Puteolana 1909 è il secondo pareggio consecutivo dopo quanto accaduto in Coppa Italia di categoria sul campo della Vis Frattaminorese. Il San Francesco Soccer stecca e non aggancia l'hurrà che avrebbe potuto mettere in discesa la prima parte della competizione.

Il team di Pozzuoli sarà atteso dalla trasferta sul manto erboso dello Sporting Club Ercolanese. La squadra gialloblù, invece, ospiterà il Terzigno tra le mura amiche del De Cristofaro.