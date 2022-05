Promozione Campania/Girone C - Beffa Isola di Procida: la Puteolana 1909 vince il playout e si salva

Ultimo verdetto nel Girone C di Promozione. Dopo settimane di attesa, si gioca il playout tra Puteolana 1909 e Isola di Procida. Il ricorso degli isolani, dopo la vicenda Casoria, è stato rigettato e la squadra biancorossa ha dovuto affrontare la gara secca in trasferta allo Stadio Vezzuto Marasco. Una partita nella quale la compagine ospite non avrebbe dovuto prender parte: salvatasi matematicamente e meritatamente sul campo, il team di Simone Lubrano Lavadera deve arrendersi alla convinzione dei granata che si impongono nella sfida odierna a Monte di Procida.

Un successo di misura che condanna l'Isola di Procida e regala la permanenza nella categoria alla Puteolana 1909. Tuttavia, resta la beffa per gli isolani: il caso relativo al Casoria, escluso dal campionato al termine della regular season, dovrà far riflettere in vista del futuro. I biancorossi, salvi con le prestazioni sul rettangolo verde, sono stati penalizzati con le sei lunghezze tolte (punti conquistati contro i viola, ndr) e hanno dovuto disputare il playout. Una sfida senza ritorno che è costata la salvezza in Promozione.

Non è mancato il comunicato del gruppo: "Oggi abbiamo disputato una partita che non avremmo dovuto fare, eravamo presenti a Monte di Procida per onorare lo sport. Ma la nostra stagione è finita qui, nel giorno della straordinaria festa salvezza dopo il pareggio con il Quartograd. Il Procida si è salvato sil campo, rivendicheremo sempre questo risultato storico ottenuto con orgoglio, cuore e sacrificio. Arrivederci al prossimo anno e… Forza Procida".