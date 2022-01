Promozione Campania/Girone C - Due squadre non scenderanno in campo nel prossimo turno

Il ritorno in campo è alle porte, la Promozione Campania è giunta al quindicesimo turno. Seconda giornata della fase di ritorno per le compagini impegnate nel Girone C: l'ampio programma riserverà match interessanti sulla carta. Tuttavia, il protagonista delle ultime ore è ancora il Covid-19. Il virus, dilagante nel settore calcistico, terrà ferme due squadre nel weekend. Trattasi della Puteolana 1909 e dello Sporting Club Ercolanese.

Il match dello Stadio Vezzuto-Marasco non si disputerà regolarmente e il rinvio è divenuto ufficiale. Bisognerà attendere la decisione del Comitato Regionale sulla nuova data per lo svolgimento della gara. I flegrei, nel frattempo, devono tener conto della situazione non semplice a causa dei contagi. Ben cinque componenti dell'organico, di cui tre under, sono risultati positivi dopo il recente test effettuato:

"La S.C. Ercolanese comunica che la gara di campionato contro la Puteolana 1909 in programma sabato 22 gennaio al "Vezzuto-Marasco" di Monte di Procida, valevole per la seconda giornata di ritorno, è rinviata a data da destinarsi per Covid. La formazione flegrea presenta cinque positività nel gruppo squadra di cui tre under per cui è stato disposto il rinvio della gara. Sarà resa nota in seguito, attraverso comunicato del Comitato Regionale, la nuova data di disputa della stessa".