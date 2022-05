Promozione Campania/Girone C - Finalmente il playout, la Puteolana 1909 ospita l'Isola di Procida: le modalità dell'incontro

C'è una data sul calendario. Domenica 15 maggio, alle ore 16.30, allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida si disputerà il playout del Girone C di Promozione. Il confronto, rimandato in più di una circostanza, si giocherà regolarmente: davanti ci saranno Puteolana 1909 e Isola di Procida. Lo slittamento in calendario è stato causato dal ricorso degli isolani che, inizialmente salvi con un buon rendimento sul campo, si sono ritrovati senza sei punti in classifica per l'esclusione del Città di Casoria. L'uscita di scena dei viola ha, infatti, modificato la graduatoria definitiva del raggruppamento: salva la Virtus Afragola e biancorossi agli spareggi con i flegrei.

Le modalità dell'incontro

Sarà gara secca allo Stadio Vezzuto-Marasco. In caso di parità di punteggio al termine dei novanta minuti, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ma non dei calci di rigore. Dovesse persistere l'equilibrio, ad aggiudicarsi la sfida sarà la societa? col migliore posizionamento di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare. La societa? perdente sara? classificata – in conformita? all'ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), al termine della stagione regolare – al terzultimo posto e, conseguentemente, retrocedera? al Campionato Regionale di Prima Categoria 2022/2023.