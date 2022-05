Promozione Campania/Girone C - Playout ancora in bilico: rinviata Puteolana 1909-Isola di Procida

Ennesimo capitolo, tutto da scrivere, nel lungo corso del Girone C di Promozione. Questa volta, i riflettori sono puntati sulla mancata disputa del playout. Lo spareggio, che decreterà la quarta retrocessa nel raggruppamento, ha subito una nuova battuta d'arresto. Il match tra Puteolana 1909 e Isola di Procida, in programma allo Stadio Vezzuto-Marasco, è stato posticipato per la seconda volta. Dopo il rinvio dello scorso weekend, infatti, è seguito un altro stop. Alla base c'è il ricorso presentato dalla società isolana alla Giustizia Sportiva.

I biancorossi hanno temporaneamente bloccato il playout dopo l'esclusione del Città di Casoria dal campionato. I viola, alla seconda rinuncia stagionale nella sfida contro il Rione Terra, sono stati estromessi dalla competizione. L'uscita dalla scena ha stravolto completamente la classifica e l'Isola di Procida, sicura della salvezza matematica, si è ritrovata senza i sei punti conquistati in campo: isolani scivolati in graduatoria e Virtus Afragola che mantiene la categoria. I biancorossi vogliono far valere le proprie ragioni nelle sedi preposte e, dunque, bisognerà attendere una decisione definitiva in merito. La certezza è una: lo spareggio è ancora rimandato.