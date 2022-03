Promozione Campania/Girone C - Pisano spinge la Montecalcio: Lacco Ameno battuto al Vezzuto-Marasco

Girone C

Un successo di misura, prezioso e fondamentale in chiave salvezza. La Montecalcio, con l'uscita odierna, si assicura virtualmente il traguardo con diverse giornate di anticipo. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida si gioca il confronto col Lacco Ameno, formazione intenzionata a risalire la china dalla penultima posizione. Obiettivo non raggiunto per gli isolani che vengono superati dalla concretezza e dal cinismo della formazione di casa.

La partita si apre con una grossa opportunità per i locali che sfiorano il vantaggio con Di Matteo. Lo specialista si incarica della battuta di un calcio di rigore, ma l'esecuzione non è perfetta e il risultato resta inchiodato. Sul capovolgimento di fronte, il direttore di gara assegna la massima punizione ai rossoneri: il protagonista dal dischetto è il portiere Testa che neutralizza il tiro e mantiene a galla i suoi. Poco dopo la mezz'ora di gioco è Pisano a sbloccare il punteggio in favore dei costieri.

Nel secondo tempo accade pochissimo, la Montecalcio gestisce e amministra la minima distanza nel parziale. Il Lacco Ameno, dal canto suo, prova a costruire qualche manovra ma non mette in difficoltà gli avversari. L'incontro del Vezzuto-Marasco termina 1-0, i costieri si assicurano l'intero bottino e guardano al futuro con maggiore tranquillità. Il prossimo turno riserverà il testa a testa flegreo contro la Puteolana. Per il Lacco Ameno ci sarà il test col Sant'Anastasia.