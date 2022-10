Promozione Campania/Girone C - Buon punto per l'Ottaviano: col Bellizzi Irpino è 0-0

Una gara bloccata, senza spunti evidenti e col risultato ad occhiali: allo Stadio Comunale non si va oltre lo 0-0 tra Ottaviano e Bellizzi Irpino. La compagine vesuviana, reduce dalla sconfitta in trasferta con l'Apice, affronta gli avellinesi, in piena fiducia e in vetta alla graduatoria dopo il poker rifilato al Gesualdo. La quinta giornata del Girone C di Promozione, però, non riserva particolari emozioni e il pareggio è verdetto al triplice fischio. Ci provano gli ospiti, i rossoblù tengono e provano a colpire: le fasi difensive delle due formazioni, tuttavia, superano di gran lunga i reparti avanzati e le manovre offensive. L'Ottaviano, dunque, conquista un buon punto per la parte centrale della classifica mentre il Bellizzi Irpino sfrutta il passo falso del Baiano e aggancia la vetta solitaria. Il prossimo appuntamento dell'Ottaviano sarà in trasferta sul campo della Polisportiva Bisaccese.