Promozione Campania/Girone C - Ottaviano e Baiano non vanno oltre l'1-1

Una nona giornata di campionato particolare per Ottaviano e Baiano. Le due formazioni, originariamente in campo di sabato pomeriggio, hanno dovuto posticipare di un giorno il regolare svolgimento della sfida. A causa dell'impraticabilità del manto erboso dell'impianto di Ottaviano, le squadre si sono dovute spostare al Comunale di Striano e rimandare l'incontro di qualche ora. Divise da cinque lunghezze in classifica, le compagini danno vita ad una partita equilibrata e che vive di due fiammate concrete. La truppa ospite va in gol con Staffelli, risponde la brigata di casa che pareggia con Natino al 35'. Bottino diviso e pari allo scadere del recupero: Ottaviano e Baiano non vanno oltre l'1-1. Rossoblù attesi dal Montesarchio nel prossimo turno di campionato, i granata affronteranno la capolista Apice tra le mura amiche.