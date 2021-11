Promozione Campania/Girone C - Oratorio Don Guanella Scampia e Vis Frattaminorese ok in esterna, show tra Lacco Ameno e Montecalcio

È andato in archivio il decimo turno del Girone C di Promozione. Alle vittorie di Isola di Procida, Rione Terra, Quartograd e Sporting Club Ercolanese, sono seguiti i successi in esterna di Oratorio Don Guanella Scampia e Vis Frattaminorese. Pareggio pirotecnico nel derby isolano tra Lacco Ameno e Montecalcio.

I guanelliani vincono di misura e salgono ulteriormente in classifica, agganciata la zona playoff per la compagine biancoblù che dimostra carattere e grande consapevolezza nei propri mezzi. Hurrà di misura per la compagine di Fabio Esposito, la cura del tecnico risulta utile per la crescita dell'ambiente. La firma del bomber Mario Ramaglia firma il blitz nella tana del Terzigno che resta al centro della graduatoria e non riesce a scalare posizioni.

Successo largo per la Vis Frattaminorese sul campo del San Francesco. Continua il trend positivo per la brigata ospite che si riprende il secondo posto e conferma di essere una valida concorrente per il salto di categoria. Una manita per i gialloblù, le marcature sono di Medina, Costanzo, Angelino, Capasso e Ciocia. I padroni di casa riescono a rendere meno amaro il passivo col gol della bandiera. Il prossimo turno riserverà il confronto diretto tra la Vis e lo Sporting Club Ercolanese.

Spettacolo e grande divertimento nella sfida isolana. I rossoneri passano in vantaggio al 37', il pareggio della squadra azzurra si materializza ad avivo ripresa con Duca. Ci pensa poi Buono, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, a realizzare la rimonta. Il Lacco Ameno resta in agguato e in extremis trova il pareggio.