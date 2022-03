Promozione Campania/Girone C - Manita dell'Oratorio Don Guanella Scampia alla Virtus Afragola, straripante il Procida sul San Francesco. Ok Quartograd col Casoria

La marcia trionfale dell'Ercolanese continua, spazzata via la Vis Frattaminorese al Solaro. Gioca a tennis, invece, il Sant'Anastasia sul campo del Lacco Ameno, mentre la Montecalcio vince il derby flegreo contro la Puteolana 1909. Pirotecnica vittoria anche del Rione Terra, in esterna sul rettangolo verde del Terzigno. Tuttavia, il Girone C di Promozione - giunto alla ventiquattresima giornata - ha riservato altri tre incontri in programma.

L'Oratorio Don Guanella Scampia tiene il passo delle avversarie per la parte alta della classifica e impone una sonora sconfitta alla Virtus Afragola a domicilio. Un successo largo allo Stadio Ugo Gobbato per la compagine biancoblù che piega i giallazzurri con un netto 2-5. Eppure, il primo tempo è stato fortemente equilibrato e terminato col risultato di 1-1: Buiano in gol per i padroni di casa, Pellecchia per gli ospiti. Nella ripresa, ancora Pellecchia e Buonaurio si scatenano, realizzando le doppiette personali. A condire la giornata ci ha pensato anche bomber Ramaglia con una straordinaria giocata in acrobazia. Per i locali, il sigillo di Bianco ha reso meno pesante il passivo.

Ramaglia ha così commentato la prestazione: "Dedico il gol a tutti noi, al Don Guanella e al mister. Questa vittoria è uno stimolo per non mollare, dobbiamo lottare fino alla fine. Doppia cifra raggiunta? Sono contento, mancano ancora due partite, ma era un mio obiettivo e sono soddisfatto". Il tecnico Fabio Esposito si è espresso al termine della partita: "Sono soddisfatto, abbiamo offerto un'altra buona prestazione. Con la Virtus ci è girata bene, le ultime due male. Le prove sono sempre state di livello. Classifica? La posizione non è mai stata brutta, quando vinci è tutto più bello. Mi aspettavo una reazione dopo due gare sfortunate, abbiamo mostrato bel gioco e grande intensità. Attacco? Ho un reparto di tutto rispetto. Meritiamo l'attuale posizione di classifica e forse qualcosa di più. Siamo lì, ci divertiamo e andiamo fino alla fine".

Sfida pazzesca al Campo Mario Spinetti tra l'Isola di Procida e il San Francesco: ben dodici gol messi a segno dalle due formazioni. A festeggiare è stata la compagine isolana che ha imposto un pesante 9-3 agli avversari, matematicamente retrocessi in Prima Categoria. Il poker di Lorenzo Costagliola, la tripletta di Quirino, la rete di Antonio Costagliola e il lampo di Ambrosino hanno deciso i novanta minuti. Il fanalino di coda ha provato a reagire ma i sigilli di Ronga, Chiarolanza e Osazuwa Sunday sono valsi soltanto per aggiornare le statistiche.

Il Quartograd sta tenendo il passo dell'Ercolanese nella zona alta e tiene aperta, seppur minima, la speranza di un controsorpasso. Quattro punti di differenza in graduatoria, con i vesuviani spediti verso la vittoria del torneo. I flegrei, però, hanno agguantato i tre punti sul campo del Casoria e non hanno permesso ai granata di esultare con due giornate di anticipo. Il match del San Mauro termina 0-3 per i ragazzi di Longobardi.