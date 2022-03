Promozione Campania/Girone C - Pirotecnico pareggio al Landieri: tra Oratorio Don Guanella Scampia e Terzigno è 2-2

Rush finale del campionato, ultime partite e verdetti che sono pronti a maturare sui campi di Promozione. Il Girone C, giunto alla ventiduesima giornata, mette in risalto il match tra l'Oratorio Don Guanella Scampia e il Terzigno. La formazione di Fabio Esposito vuole consolidare la posizione in griglia playoff e mira al bottino pieno tra le mura amiche dello Stadio Landieri. Il gruppo di Michele Califano, blindata la salvezza, sogna di avvicinarsi alla zona alta.

È una partita equilibrata e tirata, si gioca sui minimi dettagli. Il primo tempo non regala particolari emozioni ed è soltanto il sussulto di Buonaurio a sbloccare il risultato. Una rete che manda i guanelliani a riposo sul punteggio di 1-0. Nel corso della ripresa, invece, c'è maggiore vivacità in zona offensiva. I biancoblù riescono ad andare in gol con Pellecchia, ma i rossoneri sono concreti in attacco e trovano due reti con D'Alesio e Castiello. Al triplice fischio è 2-2 al Landieri, un pareggio che evidenzia le ottime qualità delle due squadre.

Il presidente Don Aniello Manganiello è intervenuto ai microfoni del club: "Premesso che siamo alle battute finali di questo campionato e del percorso che è stato positivo, dove non sono mancati divertimento ed impegno, la partita di oggi è stata un po' schizofrenica. La voglia di segnare probabilmente ha bloccato i ragazzi che non sono stati lucidi e tranquilli. Non abbiamo ragionato sulle azioni da innescare e sono mancate le conclusioni da fuori area. Il Terzigno ci ha puniti così. Poca geometria, tanti passaggi sbagliati e recuperi non perfetti. Continuiamo a divertirci, pensiamo al finale di campionato. Playoff? Non abbiamo ambizioni per partecipare ai playoff, le abbiamo bruciate con la Puteolana dove abbiamo perso in maniera immeritata. Godiamoci queste ultime partite e l'amicizia nata tra società e squadra, mettiamo le basi per un nuovo anno. L'importante è che ciascuno si porti qualcosa dietro".