Promozione Campania/Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia batte il Sant'Anastasia in extremis: al Landieri è 3-2

Diciassettesima giornata del campionato di Promozione, il Girone C riserva il confronto tra Oratorio Don Guanella Scampia e Sant'Anastasia. Due squadre divise da due lunghezze, con i ragazzi di La Manna avanti in classifica, e con l'obiettivo playoff in vista. Partenza sprint degli ospiti che trovano subito il vantaggio: punizione dalla destra di Falco, Sacco spizza e infila all'angolino. Alta intensità, si va da una parte e dall'altra con grande aggressività. Al 24' Borrelli ha una buona occasione, il tiro è debole. La risposta dei padroni di casa arriva tre minuti dopo: sugli sviluppi di un angolo, Ramaglia sorprende Loffredo in uscita e trova il pareggio. Al 40' Buonaurio converge verso il centro e calcia, Loffredo c'è. La ripresa si inaugura col lancio di Cretella per Nucci che parte sul filo del fuorigioco: il bomber non perdona e trafigge Monteleone con l'esterno. La gioia dura poco perché Salese, in seguito ad un traversone, colpisce sul secondo palo e beffa Sarracino per il nuovo pareggio. La gara è maschia, salgono tensione e veemenza dei contatti. Gli ospiti attaccano ma non trovano la rete con Nucci, Falco, Sacco e Pastore. Al 94' la compagine di Scampia si invola in contropiede e Sabatino capitalizza il 3-2 definitivo.

Il tabellino

Oratorio Don Guanella (4-4-2): Monteleone; Sequino (C) (77' Pragliola), Grella, Protano, Canzano (65' Sabatino); Buonaurio (90' Angiolino), Chianese, Mattera, Rippa; Cesareo (38' Salese), Ramaglia. A disposizione: Bruno, Piscopo, Musella, Napoli, Del Prete. Allenatore: Granato

Sant'Anastasia (4-3-1-2): Loffredo (46' Sarracino); Dell'Acqua, Noviello (C), Sacco D., Cretella; Arenella, Volpe (63' Brancaccio), D'Agostino; Falco (73' Pastore); Borrelli (46' Di Palma), Nucci. A disposizione: Oratino, Caiazzo, Serra, Sanseverino, Romano. Allenatore: La Manna

Arbitro: Francesco Vicidomini di Castellammare di Stabia

Marcatori: 3' Sacco D. (S), 27' Ramaglia (DG), 46' Nucci (S), 49' Salese (DG), Sabatino 94' (DG)

Ammoniti: Sequino (DG), Dell'Acqua, Sacco, Nucci (S)