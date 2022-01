Promozione Campania/Girone C - Pareggio tra Oratorio Don Guanella Scampia e Rione Terra: è 1-1 al Landieri

Girone C

Ambizioni importanti, l'alta classifica agguantata e il destino nelle proprie mani. Il nuovo anno solare di Oratorio Don Guanella Scampia e Rione Terra si apre col big-match dello Stadio Landieri. Un'opportunità da cogliere al volo per entrambe le squadre, in condominio a quota 29 punti e con l'occasione di avvicinarsi ancor di più alla zona nobile. Staccare l'avversario e ottenere tre punti chiave in ottica playoff sono gli obiettivi di entrambe le formazioni.

L'equilibrio, come testimonia il risultato finale, e lo spettacolo si prendono la scena in quel di Scampia. Partenza migliore per i flegrei che premono sull'acceleratore e provano a farsi intravedere dalle parti di Monteleone. Cerca gioia Marasco, ma il tentativo è largo. Tocca poi a Capogrosso di testa, l'iniziativa del calciatore è alta sopra la traversa. La brigata di mister Gennaro Monaco trova il vantaggio al 28' col guizzo vincente di Ciotala. Il vantaggio sveglia i biancoblù dal torpore e la truppa del tecnico Fabio Esposito si fionda alla ricerca del pareggio.

Il risultato, però, persiste in favore degli azzurri. Navarra si supera con una parata di piede su Pellecchia, i guanelliani sfiorano il gol con altre due potenziali opportunità nel finale di frazione. La ripresa si apre ancora con l'imprevedibilità e i ribaltamenti di fronte. Ci prova Cirino dalla distanza, il pallone accarezza il palo e non trova il bersaglio grosso. Prezioso, successivamente, Regio con un salvataggio sulla linea. Nella parte centrale del secondo tempo, però, non si evidenziano giocate offensive degne di nota.

La beffa per il Rione Terra, che assaporava il gusto della vittoria, si palesa nelle battute conclusive della gara. Il baricentro degli ospiti si abbassa e i locali prendono coraggio e campo, materializzando l'1-1 con Chianese. Termina con un pareggio il confronto del Landieri, ambedue salgono a quota 29 punti in classifica e si proiettano al prossimo impegno. L'Oratorio Don Guanella sarà atteso dal Montecalcio mentre i flegrei saranno di scena in trasferta contro l'Isola di Procida.