Promozione Campania, Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia supera il Montecalcio: 2-1 al Landieri

Decide una doppietta di bomber Ramaglia: "Ci stiamo compattando, speriamo di continuare a fare bene". Seconda disfatta in campionato per gli ospiti

L'Oratorio Don Guanella si prende la scena allo Stadio Landieri di Scampia. Superato il Montecalcio al termine dei novanta minuti di gioco, a decidere la sfida è stata la doppietta di Mario Ramaglia che è valsa altri tre punti e la testa della classifica per la compagine casalinga. Secondo ko in campionato per gli ospiti che restano a quota uno in graduatoria.

Prima parte di gara sostanzialmente equilibrata, il canovaccio è chiaro. Le due squadre si studiano e non forzano la giocata per sorprendere gli avversari. Al 28' si sblocca il risultato con il guizzo del bomber dagli sviluppi di un calcio d'angolo, disattenta la difesa di Cané. Gli isolani non stanno a guardare e provano a reagire allo svantaggio, D'Isanto non trova la via del pareggio. Soltanto all'ora di gioco si concretizza l'1-1 con Duca che si incarica della battuta di un penalty e non fallisce. In extremis, però, ancora Ramaglia mette la firma sulla gara e regala tre punti ai guanelliani.

L'autore della doppietta, al triplice fischio, ha dichiarato: "Dedico i gol a tutti i ragazzi che erano fuori, abbiamo portato i tre punti a casa e siamo felici. Siamo in costruzione, dobbiamo migliorare in tante cose. Ci stiamo piano piano compattando, vediamo il prosieguo e speriamo di continuare a fare bene. Coppa Campania? Per la rosa che abbiamo, è importante andare avanti anche in Coppa. Abbiamo più obiettivi e speriamo di portarli avanti".