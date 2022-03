Promozione Campania/Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia abbatte il Lacco Ameno con un poker

Campionato che si avvia alla conclusione. Restano poche giornate a disposizione per agguantare gli obiettivi prefissati ad avvio stagione. L'Oratorio Don Guanella Scampia, nella sfida valida per il ventunesimo turno del Girone C di Promozione, accoglie il Lacco Ameno allo Stadio Landieri. Biancoblù intenzionati a raccogliere l'intero bottino in palio per alimentare le speranze in zona playoff. Rossoneri chiamati all'impresa per scalare la classifica, abbandonare la griglia retrocessione e avvicinarsi alla fascia playout.

Le qualità in campo sono diametralmente opposte. Differenze indiscutibili nei valori sul manto erboso. I locali mettono subito in chiaro le intenzioni di giornata e si portano in vantaggio con Ramaglia nel primo tempo. Un guizzo che incanala la gara su un binario favorevole ai guanelliani che crescono nel secondo tempo e realizzano ulteriori marcature. Ramaglia sale in cattedra con la doppietta, c'è spazio altresì per il solito Buonaurio e per Chianese. Il punteggio definitivo è 4-0: il poker concretizzato spedisce i padroni di casa al terzo posto in graduatoria e il prossimo match sarà nella tana della Puteolana 1909. Gli isolani restano penultimi e distanti cinque lunghezze dai playout: nel prossimo weekend ci sarà il confronto col Rione Terra.

Il tecnico Fabio Esposito ha così commentato la prova della sua squadra: "È stata una partita iniziata non bene col rigore sbagliato, loro chiudevano bene gli spazi e non ci permettevano di giocare. Con un guizzo abbiamo sbloccato il risultato e abbiamo controllato. Prestazione? Sono contento, hanno fatto quanto chiesto. Era importante fare risultato rotondo oggi e con una prova convincente. Sequino? È un ragazzo eccezionale, è stato sempre presente quando l'ho chiamato in causa. Era doveroso farlo partire titolare e dargli la fascia da capitano. Ha fatto una grande partita, lo ringraziamo. Mancherà come persona, calciatore e amico: adesso partirà per lavoro. Playoff? Stiamo facendo il nostro cammino, dipende anche dagli altri. Ci godiamo questa classifica, vedremo dopo le cinque finali che affronteremo con determinazione. Puteolana? Sta bene in campo, non si perde nei reparti. Sarà una partita difficile".