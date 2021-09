Promozione Campania, Girone C - Oratorio Don Guanella Scampia-Isola di Procida 4-1: poker per gli uomini di Marino

Il Girone C di Promozione apre i battenti, il primo turno del raggruppamento - prettamente partenopeo - vede affrontarsi l'Oratorio Don Guanella Scampia e Isola di Procida. Si gioca allo Stadio Landieri, il match inaugurale va in scena senza pubblico e diretto dal fischietto beneventano di Fabio Vesce. L'esordio è favorevole alla compagine casalinga che s'impone con uno schiacciante poker sui biancorossi.

Il confronto si mette subito in discesa per gli uomini di Sandro Marino che trovano il vantaggio con un guizzo di Buonaurio. Gli isolani non subiscono in maniera passiva, ma provano ad imbastire azioni interessanti. I guanelliani tengono il controllo e fanno circolare la sfera da una parte e dall'altra. Lo spartito tattico, nonostante il risultato sbloccato, prende le redini della sfida e viene spezzato da una giocata spaziale di Chianese. Il numero 8 riceve e dalla distanza libera una conclusione che s'insacca alle spalle dell'estremo difensore. La prima frazione, dopo una prova piuttosto entusiasmante, si conclude col tris dell'Oratorio Don Guanella: lancio dalle retrovie per Ramaglia, colpo di testa e pallone che scavalca il guardiano del Procida.

La ripresa è molto più equilibrata, gli ospiti tengono il ritmo e cercano di impensierire la retroguardia avversaria. I padroni del rettangolo verde s'intravedono in avanti con alcuni spunti disinnescati dalla difesa e dal portiere. Dal reparto arretrato biancorosso s'innesca una ripartenza rapida e ben architettata dagli interpreti di Simone Lubrano: Costagliola regge nel contatto col diretto marcatore e, da posizione invitante, spiazza e batte Monteleone. I ragazzi di Marino non ci stanno e rendono la gioia isolana soltanto momentanea. Sale sugli scudi Sabatino che si aggiunge alla lista dei marcatori con il gol del definitivo 4-1.

Successo all'esordio per l'Oratorio Don Guanella Scampia che bagna la prima in campionato con i tre punti. Per l'Isola di Procida un verdetto tutt'altro che facile da digerire e una prestazione da riscattare contro il Lacco Ameno al prossimo appuntamento. Guanelliani attesi dalla trasferta sul terreno del Rione Terra.