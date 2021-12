Promozione Campania/Girone C - Dominio dell'Oratorio Don Guanella Scampia: sette reti al Città di Casoria

Una partita a senso unico, un confronto che non ammette repliche. L'Oratorio Don Guanella Scampia schianta il Città di Casoria allo Stadio Comunale di Brusciano, sfodera una delle migliori prestazioni della stagione e conquista una posta in palio rilevante per la parte nobile della graduatoria. Brutto ko per la compagine viola che resta ancorata alla zona playout e col Lacco Ameno che guadagna un punto dopo il pareggio odierno.

Servono otto giri di cronometro ai guanelliani per il vantaggio. Da calcio piazzato, Angiolino sorprende Giordano: non basta la deviazione del portiere per evitare la rete. Al 17' i padroni di casa sfiorano il pareggio con la conclusione di Laezza in seguito a un fraseggio con Rullo. Il tiro termina sul fondo. Al 21' il Casoria è pericoloso con una punizione di Troisi che non trova deviazione dei compagni. Sul ribaltamento di fronte, gli ospiti raddoppiano con Buonaurio che beffa Giordano dalla distanza. Al 25', in ripartenza, Sabatino entra in area e cala il tris.

Al rientro dagli spogliatoi la situazione non cambia. Il poker è dietro l'angolo: Pellecchia sfonda per vie centrali, elude la marcatura dell'avversario e batte il portiere. Il Casoria sembra tirare i remi in barca, l'Oratorio Don Guanella macina ancora gioco e sigla la manita con uno straordinario Angiolino. La formazione di Scampia dilaga nell'ultima parte della sfida con la firma di Guitto e una sfortunata autorete dei locali. Al triplice fischio è 0-7 per i guanelliani di mister Esposito, mentre i ragazzi di Mele possono soltanto pensare al prossimo impegno.