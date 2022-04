Promozione Campania/Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia cala il poker, incubo retrocessione per il Casoria

Una domenica che si chiude col sorriso per l'Oratorio Don Guanella Scampia. La formazione di Fabio Esposito, nella sfida dello Stadio Landieri contro il Casoria valida per la venticinquesima giornata del Girone C di Promozione, raccoglie altri tre punti. Una stagione importante per i biancoblù che chiudono il cammino interno con l'ennesimo hurrà. Primo tempo equilibrato, con il botta e risposta tra le due squadre: Pellecchia da una parte e De Chiara dall'altra fissano il risultato sull'1-1. Nel secondo tempo, i padroni di casa dilagano con una strepitosa prova collettiva. Ramaglia, Buonaurio e Cesareo chiudono i conti e regalano il successo alla truppa locale: al triplice fischio è 4-1 al Landieri. Prestazione di forza e di qualità per l'Oratorio Don Guanella Scampia che sale a quota 48 punti in graduatoria. Il Casoria resta al terzultimo posto e con un margine di quindici punti dall'Isola di Procida: i viola sono costretti a salutare la competizione.

Il direttore generale Gennaro Granato ha così commentato al termine della partita: "È stata una bellissima giornata, con i bambini della scuola calcio a seguirci. Sono entrati negli spogliatoi ed hanno esultato con i ragazzi della Prima Squadra, segno tangibile che il Don Guanella Scampia inizia dalla Promozione e finisce ai piccoli amici. È una sola catena che continua incessantemente. Prestazione? Bisognava vincere, non è stato semplice preparare la partita perché c'era incertezza sulla presenza del Casoria. Tenere la concentrazione alta è stato un po' difficile. Siamo andati in vantaggio e abbiamo subito il pareggio in maniera dubbia. La strigliata di mister Esposito ha portato i suoi frutti e i ragazzi hanno archiviato la pratica. Finale all'ultima giornata? È la prima delle possibili tre finali, non abbiamo mai giocato verso il vertice. È la prima volta. Andiamo a Quarto, abbiamo due risultati su tre per disputare i playoff. Comunque vada per noi sarà un successo, è il frutto di un lavoro che dura da anni. Mister Esposito? Non abbiamo più termini per ringraziarlo. Conoscevamo il valore tecnico, tattico e umano di mister Fabio, si è affacciato in Prima Squadra e sta continuando con la sua bravura. Per noi non è una sorpresa, sappiamo che può portarci in alto. Messaggio in vista di Quarto? Ci alleniamo questa settimana, ci saremo tutti. Faremo questa settimana con tre allenamenti, ci godiamo la Pasqua e torneremo in campo per andare a Quarto e scrivere un pezzo di storia".