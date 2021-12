Promozione Campania/Girone C - Il Montecalcio rimonta la Virtus Afragola e sigla la manita

Si è chiuso l'ultimo turno del girone d'andata per Montecalcio e Virtus Afragola. La tredicesima giornata del Girone C di Promozione per le due squadre è andata in archivio dopo i novanta minuti disputati sul rettangolo verde dello Stadio Vezzuto-Marasco. I costieri, dopo il pareggio pirotecnico sul campo del Terzigno, hanno intenzione di strappare l'intera posta in palio. I giallazzurri, in un periodo da incubo e reduci dalla sconfitta interna col poker per mano del Rione Terra, vanno a caccia di lunghezze utili in ottica salvezza.

Un confronto che mette davanti due formazioni con gli stessi punti in graduatoria. Nelle battute iniziali, il match è equilibrato e regala qualche spunto da una parte e dall'altra. I padroni di casa ci provano, gli ospiti attendono il momento giusto per colpire. E al 39' si concretizza il vantaggio della Virtus che sfrutta l'occasione più grande capitata. Gli azzurri non ci stanno e reagiscono rapidamente. Capitan Di Matteo, in uno straordinario stato di forma, pareggia dagli sviluppi di un calcio d'angolo al 44'.

All'uscita dagli spogliatoi dopo l'intervallo, il Montecalcio è più determinato e arrembante. La squadra locale, inoltre, si affida al momento magico del leader che alla rete iniziale replica con il raddoppio al 58' e col lampo - che vale il poker - al 77'. Doppietta e tripletta intervallate dal calcio di rigore ben eseguito da Pisano al 61' che chiude i conti. All'ora di gioco, la partita sembra già indirizzata. Allo scadere, però, c'è gioia personale anche per Della Monaco che segna il 5-1 definitivo.

Una rimonta di grande carattere per i costieri che alla qualità abbinano altresì il giusto atteggiamento. Troppo passiva la formazione giallazzurra che non riesce a rispondere ai colpi avversari. Il Montecalcio stacca in classifica, si porta fuori dalla zona calda e attende il Casoria alla prima di ritorno in un altro incontro salvezza. Per la Virtus Afragola ci sarà la trasferta sull'ostico rettangolo da gioco del Sant'Anastasia.