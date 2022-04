Promozione Campania/Girone C - La Montecalcio supera il Terzigno in rimonta

Va in archivio la venticinquesima giornata del Girone C di Promozione. Il penultimo turno della competizione riserva il confronto tra due squadre a pari punti in una classifica tranquilla e che non ha molto altro da dire. Salvezza raggiunta a suon di prestazioni maiuscole per entrambe, nonostante qualche passo falso durante il percorso. Allo Stadio Vezzuto-Marasco va in scena il testa a testa tra la Montecalcio e il Terzigno. La partita riflette i valori delle formazioni, a sbloccare il punteggio è il sussulto di Perna per gli ospiti al 23'. I costieri non demordono e riescono a ribaltare il parziale nel corso del secondo tempo. Nella ripresa, infatti, sale in cattedra Della Monaco che pareggia i conti al 57' e completa la rimonta al 79'.

Il direttore generale Franco Mango è intervenuto al termine della sfida: "Ci tenevamo a chiudere il campionato tra le mura amiche in bellezza, abbiamo centrato l'obiettivo stagionale ovvero la permanenza nella categoria con largo anticipo. È stato fatto un buon lavoro, il traguardo salvezza è stato raggiunto e voglio fare i complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico. Anno prossimo? Quest'anno eravamo esordienti, sulla base di quello che abbiamo costruito la società andrà a supportare questo gruppo". Il presidente Ciro Capuano ha così commentato: "Sono molto soddisfatto, ci tenevamo a chiudere bene l'ultima partita in casa. Abbiamo fatto un'ottima gara. Anche nell'ultima con l'Afragola proveremo a fare bene, non vogliamo regalare niente a nessuno. Abbiamo giocato il nostro campionato in modo lineare e palesando i nostri valori. Sono contentissimo. Stagione che verrà? Siamo in cerca di un titolo di Eccellenza. Se dovessimo trovarlo, andremo in trattativa per acquistarlo. Nel caso, faremo la domanda di ripescaggio e costruiremo una squadra per lottare per i playoff".