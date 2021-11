Promozione Campania/Girone C - Montecalcio e Sporting Club Ercolanese non si fanno male: 0-0 al Vezzuto-Marasco

È una partita che non si sblocca e non offre spunti particolari in zona offensiva. Il nono turno di campionato per Montecalcio e Sporting Club Ercolanese, inserite nel Girone C di Promozione, va in archivio sul punteggio di 0-0. Per gli isolani è un buon punto in ottica salvezza, i granata devono rinviare l'aggancio alla vetta e rischiano di allontanarsi dal Quartograd, atteso dalla sfida col Terzigno.

Buona partenza per la formazione locale con la punizione di Di Matteo che chiama Uliano a un grande intervento. La replica degli ospiti arriva con Daniele Di Micco al 18': il calciatore si gira in un fazzoletto e cerca l'angolino, la traiettoria si alza e termina sul fondo. Nella ripresa le difese vincono la sfida sugli attaccanti. Ci prova capitan Tufano da posizione defilata, Testa si rifugia in angolo. Al 66' doppia occasione per i ragazzi di Carlo Ignudi con Davide Di Micco e Borrelli, l'estremo difensore si oppone. Uliano sventa due calci piazzati con altrettanti interventi importanti. Al 74' il portiere si oppone con i piedi al tiro di Pisano. Succede poco o nulla nel finale, è 0-0 al triplice fischio.

Il tabellino

Montecalcio: Testa A., Lubrano Lobianco '01, Buono D., Capuano '02, D'Isanto (89' Scotti Covella '01), Agrillo, Della Monaco, Di Matteo, Pagliuca '01, Lubrano Lavandera, Pisano '01 (81' Testa F. '02). A disposizione: Trincone, Imbriaco, Puglia '02, Buono A., Russo '04.

S.C. Ercolanese: Uliano, Matrone '02 (29' Formisano '02), Cefariello A. (68' Perna), Caccia, Di Dato (72' Carbonaro), Tufano, Di Micco Daniele '03, Borrelli, Mosca, Sannino (61' Pezzella), Muro (54' Di Micco Davide). A disposizione: Buonanno '02, Gargiulo, Rossi, Battilo '03.

Arbitro: Salvatore D'Auria (Napoli).

Assistenti: Graziano (Frattamaggiore); Avitabile (Castellammare di Stabia).

Ammoniti: D'Isanto, Agrillo, Di Matteo, Pisano (M); Di Dato (E)