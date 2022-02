Promozione Campania/Girone C - Nucci abbatte la Montecalcio: il bottino va al Sant'Anastasia

Blitz esterno del Sant'Anastasia che passa sul campo della Montecalcio e alimenta i sogni d'alta classifica. Dopo una settimana complicata, i biancoblù tornano alla vittoria e condannano i padroni di casa allo stop tra le mura amiche. Termina col successo di misura per i vesuviani, decide il lampo di Nucci nel secondo tempo.

Passano pochi giri di lancette dal fischio d'inizio e Palma si presenta a tu per tu con Testa: il portiere chiude in uscita bassa. Allo spavento iniziale segue l'equilibrio. Il gioco è frammentato dai numerosi fischi del direttore di gara, soltanto al 28' arriva la seconda opportunità del match con il colpo di testa di Cretella che si spegne sul fondo. Ci prova poi Dell'Acqua con la stessa modalità, ma il tentativo è largo. Il primo tempo si chiude con una punizione di Falco fuori misura. Stasia in avanti altresì ad advvio ripresa con Sacco: lo stacco del giocatore biancoblù non trova il bersaglio. La grande chance giunge successivamente: angolo di Falco, prodezza aerea di Nucci ma l'estremo difensore gialloblù con un miracolo tiene in piedi la contesa. Al minuto 68 l’episodio che decide la gara. Spunto sulla sinistra del neo entrato Borrelli che serve Nucci: il capitano controlla e infila sul primo palo. La Montecalcio si divora il pareggio a dieci dal termine. Sul traversone di Agrillo, D’Isanto spara incredibilmente in curva a due passi dalla linea di porta. Al triplice fischio è hurrà per il Sant'Anastasia.

Il tabellino

Montecalcio (4-3-3): Testa; Parisi (75’ Trincone), Buono, Iervolino, Lubrano Lobianco; Agrillo, Capuano, D’Isanto; Migliaccio, Di Matteo, Della Monaco (62’ Pagliuca). A disposizione: Scotti Covella, Granata, Perna, Landolfo, Scotto Lavina, Russo. Allenatore: Faustino

Sant'Anastasia (4-3-3): Loffredo; Dell'Acqua, Sacco D., Cretella, Palermo; Valentino (56’ Arenella), Volpe, D'Agostino; Falco (83’ Brancaccio); Nucci, Di Palma (56’ Borrelli). A disposizione: Sarracino, Caiazzo, Serra, Romano, Schiavone, Manzi. Allenatore: La Manna

Arbitro: Mauro Nollino di Nola

Marcatori: Nucci 68’ (S)

Ammoniti: Agrillo (M), Sacco D. (S), Volpe (S)