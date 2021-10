Promozione Campania, Girone C - Montecalcio-Rione Terra 0-0: è un pareggio ad occhiali al Vezzuto-Marasco

Derby flegreo in scena allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. Il Rione Terra fa visita al Montecalcio e la partita, condizionata anche dalle condizioni meteo, non si sblocca dalla fase di stallo. Ci sono le opportunità per andare in gol, ma entrambe le squadre falliscono l'appuntamento con la vittoria. Le manovre, d'altra parte, sono state spesso sabotate dalla copiosa pioggia abbattutasi sul rettangolo verde.

Esordio in panchina per Gennaro Monaco che deve fare a meno di Vitagliano, Del Giudice, Lanuto e Colesanti per problemi fisici. Al 25' chiara occasione per gli uomini di mister Ivan Canè: Capuano sfiora soltanto il vantaggio. Possibilità anche per Illiano, l'impatto con la sfera non è dei migliori e l'azione si spegne senza successo. Inoperosi gli estremi difensori, il primo tempo va in archivio con la stabilità nel punteggio. La ripresa rispetta il copione della frazione d'avvio. Al 49' una conclusione di Parisi termina distante dallo specchio, al 57' una punizione di capitan Di Matteo viene respinta dalla retroguardia ospite. Lucignano si invola verso la porta, ma non trova il tempo per il tiro davanti a Testa. Insidioso, invece, Carandente con un piazzato che si stampa sul legno. Non succede più nulla, al triplice fischio si materializza un pareggio ad occhiali.

Il tabellino

Montecalcio: Testa A, Parisi, Buono, Imbriaco, D’Isanto (81’ Pisano), Agrillo (68’ Lubrano Lobianco), Lubrano Lavadera, Capuano, Duca, Di Matteo, Pagliuca. A disposizione: Esposito, Perna, Trincone, Scotti, Russo, Testa F. Allenatore: Canè

Rione Terra: Navarra, Regio, Capogrosso, Illiano, Silvestre, Ranieri, Scherillo (66’ Napoli), Granata (51’ Cirino), Marasco (71 Di Costanzo), Carandente, Lucignano (85’ Corace). A disposizione: De Bellis, Asaho, Testa, Gallo, Russo. Allenatore: Monaco

Arbitro: Alessandro Argenziano di Avellino

Assistenti: Raffaele Marrazzo di Nocera Inferiore - Alessio Iacoletti di Nocera Inferiore

Ammoniti: Granata e Ranieri (RT), Imbriaco, Pagliuca, Lubrano Lavadera (M)