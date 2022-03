Promozione Campania/Girone C - La Montecalcio dilaga, ok Quartograd. Vincono anche Terzigno e Virtus Afragola

La ventunesima giornata del Girone C di Promozione va in archivio. Agli anticipi del sabato, dove spiccano le vittorie di Ercolanese, Oratorio Don Guanella Scampia e Sant'Anastasia, seguono le partite della domenica. Il Quartograd, chiamato alla reazione e a mantenere il contatto con la vetta, ospita la Puteolana 1909. La Montecalcio accoglie il San Francesco, mentre il Terzigno è impegnato sul rettangolo verde del Città di Casoria. Sfida salvezza tra Virtus Afragola e Isola di Procida.

Gli amaranto-azzurri, dopo una leggera flessione nel recente periodo, ritrovano il successo allo Stadio Simpatia di Pianura. Nonostante l'inferiorità numerica, i ragazzi di Longobardi conquistano il derby flegreo e piegano i granata, passati in vantaggio ad inizio ripresa. La spizzata vincente di Bruno su calcio piazzato di Guitto è valsa il pareggio, il raddoppio porta la firma di Capuano al termine di una spettacolare azione personale. Nel finale, Guitto manda in porta Imbriani dopo un gran recupero di Parisi. Termina 3-1 al triplice fischio.

La Montecalcio travolge il fanalino di coda San Francesco con un netto 6-1. Al 14' si sblocca il risultato col guizzo vincente di Migliaccio. Passano sei minuti e capitan Di Matteo incrementa il parziale. Sul finire della prima frazione, Della Monaco realizza il tris e mette in ghiaccio il risultato. Nella ripresa, Perna cala il poker e Di Matteo fissa la manita. Al 55' gli ospiti accorciano le distanze su calcio di rigore. La Montecalcio sigla la sesta marcatura di giornata ancora col capitano che mette a segno la sua tripletta personale.

Vittoria all'inglese per il Terzigno nella sfida in esterna sul campo del Città di Casoria, sempre più in difficoltà. Rossoneri che archiviano la pratica già nel corso del primo tempo. La rete del vantaggio porta il timbro di Gaetano Casillo, lo 0-2 che chiude i conti è di Castiello. Le finalizzazioni di Caruso e Silvestro, invece, spingono la Virtus Afragola al successo sull'Isola di Procida: tre punti preziosi per i giallazzurri che agganciano i biancorossi in classifica.