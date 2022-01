Promozione Campania/Girone C - Il Montecalcio batte l'Oratorio Don Guanella Scampia: decisive le marcature di Lubrano e Di Matteo

Sedicesima giornata del Girone C di Promozione. L'ultimo incontro in programma è il testa a testa tra il Montecalcio e l'Oratorio Don Guanella Scampia. La formazione costiera è alla ricerca di punti in ottica salvezza mentre i biancoblù di mister Esposito hanno intenzione di riprendere la corsa in zona playoff. La brigata di casa, reduce dalla sconfitta di misura nel derby in trasferta contro il Quartograd, attende la truppa ospite, proveniente dal pareggio casalingo col Rione Terra. La contesa allo Stadio Vezzuto-Marasco si sblocca al 36': è Gennaro Lubrano a trovare il vantaggio sfruttando la battuta di un calcio piazzato dalla bandierina. Nella ripresa, invece, si concretizza anche il raddoppio. Al 75', su una ripartenza, capitan Marco Di Matteo si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Vittoria all'inglese per i flegrei che strappano un bottino utile che consente di agganciare il centro-classifica. Si ferma il percorso dei guanelliani che, d'altro canto, non devono ridimensionare l'obiettivo stagionale: la griglia playoff è lì e il traguardo è ampiamente alla porta. Il Montecalcio sarà di scena sul campo del Rione Terra nel prossimo turno di campionato, l'Oratorio Don Guanella Scampia ospiterà il Sant'Anastasia.