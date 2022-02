Promozione Campania/Girone C - Vittorie esterne per Montecalcio e Oratorio Don Guanella Scampia, pari tra Lacco Ameno e Virtus Afragola

Diciottesima giornata del Girone C di Promozione, il sabato dilettantistico riserva ben tre confronto. Il Montecalcio è ospite dell'Isola di Procida, l'Oratorio Don Guanella Scampia fa visita alla Vis Frattaminorese mentre il Lacco Ameno sfida la Virtus Afragola tra le mura amiche. Dunque, ben sei partenopee in campo negli anticipi del turno in programma.

Vittoria all'inglese per i flegrei che superano la resistenza isolana, nulla da fare per i biancorossi nel confronto casalingo. Successo convincente per gli ospiti che strappano punti importanti per il centro-classifica. Si decide tutto nella ripresa e il protagonista è capitan Di Matteo che va in gol a dieci dal termine e trova la doppietta nel recupero: due reti che consentono al Montecalcio di strappare la posta in palio all'Isola di Procida.

Successo pirotecnico per i guanelliani che sbancano Frattaminore con una prova di forza. I biancoblù si prendono i tre punti nel confronto diretto, in chiave d'alta classifica, con i gialloblù. Il primo tempo si chiude in pareggio, nella ripresa si concretizza l'hurrà degli ospiti. Le reti di Salese, Buonaurio e Sabatino permettono al gruppo di Esposito di espugnare il manto erboso avversario. I sigilli di Ciocia e Maiello rendono meno amaro il ko della Vis.

Botta e risposta tra rossoneri e giallazzurri sul terreno da gioco isolano: termina 2-2 l'incontro tra Lacco Ameno e Virtus Afragola. I locali salgono a 8 punti in classifica, mentre gli ospiti incrementano di una lunghezza il bottino precedente e sono a quota 17.