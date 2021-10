Promozione Campania/Girone C - Il Montecalcio si assicura la prima vittoria stagionale, ok il derby con l'Isola di Procida

Un successo che permette di scalare la graduatoria. Primo sorriso per il Montecalcio che si assicura la prima vittoria stagionale nel derby isolano contro l'Isola di Procida. Hurrà per i padroni di casa, agganciati proprio gli avversari odierni in classifica a quota cinque punti.

Il match è divertente, la squadra locale si fionda subito alla ricerca del vantaggio. Capitan Di Matteo, trascorso il primo quarto d'ora di gioco, arpiona la sfera e apre per Duca: fondamentale l'intervento del portiere ospite a limitare i danni. Il gruppo biancoblù preme alla ricerca del gol, le occasioni non mancano ma l'imprecisione e la scarsa lucidità non consentono di stappare la sterilità. E la prima frazione va in archivio senza ulteriori sussulti in area di rigore, al duplice fischio è 0-0 per un derby che offre l'impressione di essere equilibrato.

Il Montecalcio non è dello stesso avviso e lascia gli spogliatoi con maggiore determinazione. Al 48' il pallone arriva a D'Isanto, conclusione liberata e traiettoria che si stampa alle spalle del portiere. Trascorrono quattro minuti sull'orologio e Pisano viene atterrato in area di rigore. L'arbitro assegna il penalty, dal dischetto si presenta lo specialista Di Matteo che non sbaglia. Al 60' l'Isola di Procida può accorciare, ma dagli undici metri Costagliola colpisce la traversa. Al 69' Duca si divora il tris, allo scadere Della Monaco costringe l'estremo difensore biancorosso al miracolo.

Rosso per Capuano nel finale, il Montecalcio chiude in inferiorità numerica. La partita termina dopo cinque minuti di recupero. Posta in palio che va all'organico locale, seconda sconfitta in campionato per gli ospiti.