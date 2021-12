Promozione Campania/Girone C - Montecalcio incontenibile al Vezzuto-Marasco: poker al Casoria

La Montecalcio saluta il 2021 con una vittoria. Non può dire altrettanto il Città di Casoria che inaugura la fase di ritorno del Girone C di Promozione con un'altra sconfitta. Hurrà per i costieri che si affermano allo Stadio Vezzuto-Marasco con un netto poker. Eppure, i viola hanno provato a restare in partita ma l'equilibrio è durato pochi minuti. Di conseguenza, c'è il rilancio in classifica da parte della compagine locale. Per gli ospiti, invece, la situazione resta preoccupante.

Servono appena sei minuti alla compagine biancoblù prima di sbloccare il risultato. È un avvio arrembante e concreto quello dlela formazione di casa che si porta immediatamente in vantaggio con Della Monaco. Euforia generale strozzata dal pareggio al quarto d'ora del Casoria. La Montecalcio non ci sta e inizia a macinare gioco alla ricerca del sorpasso. In palio c'è una vittoria chiave per il raggiungimento del traguardo prefissato ad inizio annata.

Il raddoppio porta la firma di Pisano che si ripete al 41' con la doppietta personale che vale il tris. I ragazzi di Canè sono incontenibili e poco prima del duplice fischio si materializza anche il poker con Duca. Secondo tempo di grande gestione: il punteggio non cambia ulteriormente e i costieri attendono soltanto i tre fischi dell'arbitro che consegnato tre punti fondamentali per la permanenza nella categoria.

La Montecalcio sale a quota 19 punti in graduatoria e si mette in una posizione relativamente tranquilla. Tutt'altro che sereno è il momento del Casoria che resta fermo a 8 punti e incassa la nona sconfitta nella competizione. Si ritornerà in campo tra tre settimane, i biancoblù faranno visita al Quartograd mentre i viola ospiteranno il Sant'Anastasia.