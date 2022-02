Promozione Campania/Girone C - Pareggio show al Cerulli tra Massa Lubrense e Santa Maria la Carità

Un pareggio pirotecnico, uno show importante allo Stadio Cerulli. Nella tana della capolista Massa Lubrense approda il Santa Maria la Carità, squadra in salute e con un rendimento straordinario nelle ultime sfide disputate. Sul suolo costiero si gioca una sfida aperta, equilibrata e con i ragazzi di Durazzo agganciati dalla truppa di Aiello soltanto in extremis. Termina 2-2 al triplice fischio.

Match che, come accaduto sugli altri campi, inizia con cinque minuti di ritardo. La cronaca si apre con una giocata di Marino in contropiede al 9': l'attaccante nerazzurro spara sul fondo. Al 18' bomber Farriciello risponde al collega con una ripartenza conclusasi con un tiro sballato. Al 22', nel miglior momento degli ospiti, Farriciello perde una palla velenosa: sul capovolgimento di fronte, filtrante raccolto da Marino che trafigge Cirillo. Al 25' Vacca ci prova dal limite, l'estremo difensore è attento e allontana la minaccia. Al 29' si materializza il pareggio sammaritano: Ruocco G. scappa sulla fascia e serve Cioffi, tocco per Formisano che non sbaglia e ristabilisce la parità. Nel finale di frazione, i rossazzurri sfiorano la rimonta con Marasco.

La ripresa si inaugura con una punizione calciata da Farriciello e termina al lato. Al 57' ancora l'attaccante ospite, da posizione defilata, manca l'appuntamento col gol. È un monologo del Santa Maria la Carità che riesce a raddoppiare col solito Farriciello al 68': il centravanti, servito da Amita, è preciso e porta avanti i suoi. Al 78' nuovamente Farriciello riceve in area, protegge una palla alta, si gira in un fazzoletto e calcia: il risultato non cambia. All'80' D'Esposito cerca di beffare Cirillo, provvidenziale nell'intervento. Nel recupero, l'arbitro concede un calcio piazzato al Massa Lubrense: sul punto di battuta si presenta lo specialista Marino che trova il varco giusto e fissa il 2-2. Beffa per il Santa Maria la Carità, agganciato nel finale. Al triplice fischio, le due squadre si dividono la posta in palio al Cerulli.

Il tabellino

Massa Lubrense: Miccio, D'Esposito A. (84' D'Alesio), De Stefano, Veniero, Siniscalchi (30' Veropalumbo), D'Esposito R., Breglia (84' Rapicano), De Rosa (50' Cappiello Branco), Marino, Attardi, Vacca (62' Zarrella). A disposizione: Armano, Alfano L., Somma, Amuro. Allenatore: Aiello

Santa Maria la Carità: Cirillo G., Russo, D'Amora (88' Donnarumma), Alfano C., Oliva, Ruocco R., Cioffi (81' Guida), Marasco, Farriciello, Formisano, Amita. A disposizione: De Simone, Manzo, Ruocco G., Cirillo C., Palumbo, Istrice, Fagà. Allenatore: Durazzo

Arbitro: Felice Russo di Torre Annunziata

Marcatori: 22' Marino (ML), 29' Formisano (SMC), 68' Farriciello (SMC), 95' Marino (ML)

Ammoniti: Attardi, Breglia, De Rosa (ML), Cioffi, Donnarumma, Guida, Farriciello (SMC)