Promozione Campania/Girone C - Il Sant'Anastasia annichilisce il Lacco Ameno: è 1-6 biancoblù al Patalano

Una vittoria larga, senza storia e che certifica le ambizioni del Sant'Anastasia. La squadra di La Manna passa in trasferta sul campo del Lacco Ameno con un perentorio 1-6. Allo Stadio Vincenzo Patalano va in scena un confronto che evidenzia la supremazia dei biancoblù contro la truppa rossonera di De Siano. Vesuviani che ci impiegano mezz'ora ad aprire le danze e lo fanno con Nucci che sfrutta una sponda aerea di Borrelli e insacca. Passano quattro giri di lancette e capitan Noviello sorprende di testa l'estremo difensore avversario su angolo di Falco. La terza marcatura di Borrelli mette in discesa la gara: un sinistro da posizione defilata brucia Di Meglio. La fiammata più importante dei padroni di casa arriva in avvio di ripresa con un diagonale di Riccio che accorcia. Uno squillo estemporaneo perché poi riprende il monologo dello Stasia. Al 55' Pastore cala il poker con un tiro dal limite. L’espulsione di D’Agostino per doppia ammonizione non pregiudica il corso della gara. Nel finale c’è tempo ancora per la doppietta del subentrante Di Palma: prima su sponda di Porricelli, poi in dribbling in area con la perla di giornata.

Il tabellino

Lacco Ameno: Di Meglio M., Verde (58’ Porto), Boria, Iacono (47’ De Siano), Romeo, Di Meglio S. (80’ Schiano), Trani (47’ Muscariello), Seprano, Riccio, Iovene (8’ Migliaccio), Sorrentino. A disposizione: Di Maio, D’Ambrosio, Giulietti, Capuano. Allenatore: De Siano

Sant'Anastasia: Sarracino, Dell’Acqua (55’ Schiavone), Oratino, Noviello (70’ Romano), Palermo, Valentino, Caiazzo (45’ Pastore), Borrelli (64’ Di Palma), Nucci (45’ Porricelli), Falco, D’Agostino. A disposizione: Iodice, Carotenuto, Serra. Allenatore: La Manna

Arbitro: Alessandro Pepe di Nocera Inferiore

Marcatori: Nucci 31’ (S), Noviello 35’ (S), Borrelli 42’ (S), Riccio 50’ (L), Pastore 55’ (S), Di Palma 83’ e 86’ (S)

Ammoniti: Verde (L), De Siano (L), Dell’Acqua (S), Caiazzo (S), D’Agostino (S)

Espulso: D’Agostino (SA)