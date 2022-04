Promozione Campania/Girone C - Lo scontro tra deluse va al Lacco Ameno: schiantato il San Francesco

Regular season agli sgoccioli, l'ultima giornata del Girone C di Promozione riserva due anticipi. Uno di questi si gioca allo Stadio Patalano: il Lacco Ameno accoglie il San Francesco. È un match tra deluse quello che va in scena sul territorio isolano: le due formazioni, reduci da cammini complicati e risultati non entusiasmanti, hanno già ottenuto il loro verdetto. Entrambe, infatti, sono retrocesse in Prima Categoria. I rossoneri, penultimi in graduatoria, hanno intenzione di chiudere l'annata con un punteggio positivo e alle spalle del Casoria. I gialloblù, dal canto loro, vogliono un colpo di coda nel finale e agganciare gli avversari odierni per abbandonare l'etichetta di fanalino. Tre lunghezze di distanza in classifica e una partita che è senza storia. I padroni di casa, infatti, dilagano e inanellano un netto poker alla squadra ospite: tripletta di Riccio e sigillo di Migliaccio per la vittoria dei locali. Il Lacco Ameno, con l'hurrà casalingo, sale a quota 12 punti mentre il San Francesco resta a 6. Ambedue salutano la competizione, seppur in modo diverso.