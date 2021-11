Promozione Campania/Girone C - Quattro gol non bastano, Lacco Ameno ko: manita dell'Oratorio Don Guanella Scampia

È un confronto pirotecnico, allo Stadio Don Luigi di Iorio di Barano accade di tutto. E non bastano al Lacco Ameno quattro gol per assicurarsi la vittoria e risalire la china. Sul territorio isolano, infatti, ad imporsi è l'Oratorio Don Guanella Scampia che sfodera una performance impeccabile in zona offensiva - segnando ben cinque reti - ma non in chiave difensiva. I tre fischi dell'arbitro chiudono la sfida sul punteggio di 4-5, gli ospiti guadagnano un bottino importante in ottica salvezza e si proiettano a ridosso della griglia playoff. I guanelliani passeggiano nel corso del primo tempo, le reti di Pellecchia, Canzano e Mattera valgono il tris nella frazione iniziale. Per i padroni di casa è Iovene a rendere meno pesante il passivo. Nel corso della ripresa, i rossoneri vanno ancora in gol con Iovene, Romano e Trani. Sugli scudi la brigata di Scampia che risponde con i guizzi di Chianese e di Buonaurio che fissano il risultato definitivo. Il Lacco Ameno esce sconfitto e dovrà provare a riscattarsi contro il Rione Terra in trasferta, l'Oratorio Don Guanella ospiterà la Puteolana al Landieri.