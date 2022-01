Promozione Campania/Girone C - Rocambolesca vittoria dell'Isola di Procida: Rione Terra ko

È una partita pazzesca e ricca di emozioni quella che si sviluppa allo Stadio Mario Spinetti. L'Isola di Procida fa valere il fattore interno e, malgrado le differenze di classifica, costringe il Rione Terra al ko. Punti pesanti in chiave salvezza per i biancorossi, per gli azzurri di mister Monaco è un passo indietro.

Tante assenze per i flegrei, mancano ben tre centrocampisti: Cirino, Lanuto e Granata. Quattro under tra i convocati, confermato il blocco nella zona arretrata e in attacco. L'avvio è migliore per gli ospiti che si affacciano in avanti con due conclusioni che vengono murate dalla difesa isolana. Al 10' Navarra deve compiere i straordinari su un tiro dalla distanza. Al 13' Costagliola sbuca alle spalle di Ranieri e non sbaglia a tu per tu con l'estremo difensore: 1-0 per i locali. Al 27' Scherillo fa partire un cross dalla sinistra, Gallo stacca e infila per l'1-1. Trascorrono dieci minuti e il Rione Terra completa la rimonta col mancino di bomber Marasco. Il capitano si ripete poco dopo, c'è il tris: il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Ritmi blandi e intensità bassa ad avvio ripresa. La svolta si materializza al 60' con la doppia ammonizione per Guzzovaglia, la truppa di Monaco resta in dieci. Al 75' cross dalla destra, Ambrosino è abile a farsi trovare pronto e pareggiare col tap-in. I flegrei hanno la possibilità di vincere la partita con Lucignano e Marasco, entrambi peccano di lucidità nel momento clou. E al 95' l'Isola di Procida trova il varco giusto per punire il Rione Terra: Costagliola sigla il tris e timbra la doppietta di giornata. Si chiude così la partita allo Spinetti, i biancorossi sorridono mentre gli azzurri devono dimenticare quanto prima lo stop e ripartire.